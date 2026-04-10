Овчинский: четыре новостройки на месте сноса возводят в районе Перово

В районе Перово на месте снесенных домов старого жилого фонда строят четыре новых жилых комплекса — так реализуется программа реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Будущие новоселы будут переезжать в современные здания с качественным техническим оснащением. Район уже обладает всей необходимой инфраструктурой для удобной жизни.

«Один из важных принципов программы реновации — это волновое переселение граждан, которое удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. Так, сейчас новостройки на месте снесенных домов возводятся по адресам: 2-я Владимирская улица, вл. 28/30, улица Плеханова, вл. 24А, улица Плющева, вл. 17/3, и улица Плющева, вл. 9А. В современных комфортабельных жилых комплексах будет спроектировано более 1000 квартир», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас в районе Перово снесено 12 старых домов, еще 19 освобождено и скоро будет демонтировано.

Всего в районе Перово в рамках действующей программы реновации намечено расселить 196 старых жилых домов. Ключи от новых современных квартир получат более 16 тыс. семей.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что во всех округах Москвы со старта программы реновации новоселье отпраздновали порядка 85 тыс. семей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказал о создании новых рабочих мест благодаря реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».