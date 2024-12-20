Овчинский: чаще всего в домах по реновации открывают магазины и пункты выдачи

На первых этажах домов, возведенных по программе реновации, больше всего открылось пунктов выдачи заказов и торговых предприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Во время строительства домов в рамках программы реновации первые этажи зданий делают нежилыми. В помещениях открываются салоны красоты, досуговые и развивающие центры, пункты выдачи товаров, кафе, магазины и многое другое.

«С момента запуска программы реновации в столице открылось порядка 700 организаций на первых этажах новостроек, переданных под заселение москвичам. Чаще всего открываются предприятия торговли — ими заняты свыше 250 нежилых помещений. Затем идут пункты выдачи заказов маркетплейсов и постаматы — ими заняты около 120 помещений», — отметил Овчинский.

Он добавил, что салоны красоты пользуются большой популярностью — их открыли уже более 50. Благодаря открытию социально-бытовых объектов в у жителей районов появляется комфортная инфраструктура.

В общей сложности по программе реновации на первых этажах новостроек предусматривается возведение порядка 8 тыс. нежилых помещений. Они могут принести городу свыше 200 тыс. рабочих мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что со старта программы возвели и передали для заселения 324 ЖК, на первых этажах которых находится 1,4 тыс. нежилых помещений.

Собянин поручал удвоить скорость реализации программы. Только в прошлом году для заселения передали 59 новостроек, обеспечив переселение 47 ты.с человек.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается порядка 350 тыс. квартир суммарной площадью 16,5 млн кв. м в 5176 домах, в которых живут около 1 млн человек. Первые переселены в рамках программы начали переезды в новые дома в феврале 2018 года.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.