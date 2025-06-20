Овчинский: более чем на 20 стройплощадках по реновации начались работы с начала года

За пять месяцев текущего года на 22 площадках программы реновации стартовали подготовительные и строительные работы, сказал на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объекты находятся в восьми административных округах столицы.

«Сейчас по реновации строится жилье на площади более 300 гектаров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы реализации программы. Так, за пять месяцев 2025 года приступили к подготовительным и строительным работам на 22 новых площадках по программе реновации. Это на 41 процент превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда к возведению жилых комплексов приступили на 13 площадках. Наибольшее количество площадок расположено в Северо-Западном административном округе — пять, еще по четыре в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Во всех домах, в соответствии со стандартами реновации, будет создана безбарьерная среда, а прилегающая территория будет благоустроена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.