Овчинский: более 90 семей воспользовались маткапиталом при переселении по реновации

В рамках реновации 92 договора, заключенных с Фондом реновации, на покупку дополнительной площади были оформлены с использованием материнского капитала, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В департаменте градостроительной политики Москвы добавили, что за все время реализации программы реновации более 2,3 тыс. горожан воспользовались правом дополнительно улучшить жилищные условия.

«Участники программы взамен равнозначной квартиры могут на выгодных условиях приобрести квартиры большей площади. Если житель принял решение увеличить жилую площадь, он вправе воспользоваться материнским капиталом. Ему также предоставляется скидка в размере 10%», — отметил Владислав Овчинский.

Право на докупку жилья сохраняется за собственником в течение 2 лет с даты регистрации права собственности на новую квартиру. При этом общая площадь приобретаемого жилья не может превышать 100 квадратных метров.

Участники реновации переезжают в новые просторные квартиры с улучшенной отделкой. Дома обеспечены необходимой инфраструктурой, в том числе детскими садами, школами и медицинскими учреждениями, и имеют хорошую транспортную доступность.

Квартиры сдаются с улучшенной отделкой, которая соответствует столичным стандартам программы реновации. В них есть все необходимое для комфортного проживания: сантехническое оборудование на кухне и в ванной, напольные покрытия, светильники и розетки, электрическая плита и так далее. При переезде нет необходимости делать ремонт.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.