Овчинский: более 90 семей переехали в дом по реновации на Никитинской улице

С момента старта программы реновации в районе Измайлово более 90 семей уже переехали в новый дом по адресу: Никитинская улица, д. 5. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в Измайлово планируется расселить 59 ветхих зданий, благодаря чему новое жилье получат примерно 2,6 тыс. семей.

«Переселение в новостройку на Никитинской улице началось в июне этого года. Сегодня свыше 90 семей уже отпраздновали новоселье. Из них более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что после окончания расселения на первом этаже нового дома смогут начать работу магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов и другие объекты.

Вблизи новостройки расположены учебные заведения, объекты бытового обслуживания, усадьба Измайлово, Сиреневый сад, а также станция метро «Измайловская».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».