Овчинский: более 60 семей переехали в дом по реновации на Загорьевской улице

С момента начала заселения в новый дом на Загорьевской улице, построенный в рамках программы реновации, более 60 семей уже справили новоселье. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Бирюлево Восточное в соответствии с программой реновации планируется к расселению 17 ветхих домов, где проживают приблизительно 1,9 тыс. человек.

«Осмотр квартир в новостройке на Загорьевской улице стартовал в июне этого года. В односекционном жилом комплексе 108 квартир общей площадью более 6 тыс. кв. м. На сегодня 63 семьи уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что здание имеет сквозной проход, который ведет и во внутренний двор, и на улицу, где расположена гостевая парковка. Для большего удобства горожан при переезде город безвозмездно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».