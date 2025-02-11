Овчинский: более 60 фонарей установили около ЖК по реновации в районе Коптево

Свыше 60 объектов наружного освещения оборудовали возле трех ЖК по реновации на севере столицы в районе Коптево, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Появление качественной городской среды — одна из основных задач реновации в городе. Территории около новостроек благоустраивают. Тут проводят комплексное озеленение, оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также устанавливают камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

«В районе Коптево возвели и передали под заселение три новостройки по программе реновации. Для комфорта и безопасности жителей там установили 62 объекта наружного освещения. Больше всего их в жилом комплексе в проезде Черепановых — 37. В 3-м Новомихалковском проезде — 17, еще 8 в Соболевском проезде», — прокомментировал Овчинский.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Узнать больше информации о реновации можно на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года.