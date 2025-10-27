Овчинский: более 40 семей переехали в новостройку на Краснодонской улице

В юго-восточной части Москвы более 40 семей отметили новоселье в новом здании, возведенном по реновации по адресу: улица Краснодонская, д. 50. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Люблино в соответствии с программой реновации планируется переселить свыше 10 тыс. семей из 152 домов, признанных ветхими.

«В конце июня жители трех старых домов на улице Верхние Поля начали поэтапно осматривать квартиры в жилом комплексе по программе реновации. Сегодня новоселье в доме на Краснодонской улице отпраздновали более 40 семей. А чтобы их переезд был действительно комфортным, город предоставил грузчиков и автомобили. Услугой „Помощь в переезде“ воспользовались свыше 30 семей из всех переехавших», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что подать заявку на перевозку вещей можно на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению, который работает на первом этаже нового дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026–2028 годах более 215 тыс. москвичей переедут или начнут процесс переезда по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».