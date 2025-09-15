Овчинский: более 30 семей уже переехали в ЖК в проезде Шокальского по реновации

В новостройке по программе реновации в проезде Шокальского отпраздновали новоселье 30 семей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Жильцы переехали в новые квартиры с уже готовой улучшенной отделкой.

«Летом этого года жители старого дома на Широкой улице начали осматривать свои новые квартиры в жилом комплексе в проезде Шокальского. На сегодня новоселье отметили свыше 30 семей. Около 20 из них воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей из старых квартир в новые. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению, который расположен на первом этаже новостройки на улице Молодцова, доме 17», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории провели комплексное озеленение, обустроили детские и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также место для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.

Больше информации о реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.