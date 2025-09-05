Овчинский: более 3 тыс семей переехали в дома по реновации в Северном Измайлове

С момента старта программы расселения в районе Северное Измайлово более трех тысяч семей успели отметить новоселье в современных жилых комплексах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Программа переселения на востоке столицы была запущена зимой 2018 года, именно тогда первый новый дом на 5-й Парковой улице был передан для заселения.

«Всего в районе Северное Измайлово предстоит расселить 179 жилых домов. Новые квартиры получат свыше 36 тыс. человек. Более 3 тыс. семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с едиными стандартами программы. Кроме того, для упрощения процесса переселения жителям предоставляется бесплатная помощь при переезде», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский отметил, что заказать транспорт и услуги грузчиков можно как через портал mos.ru, так и в специальных центрах информирования, которые работают на первых этажах новых зданий

Рядом с новостройками создаются и новые благоустроенные территории: пешеходные зоны, системы освещения, зеленые насаждения, а также объекты социальной и бытовой инфраструктуры — все это способствует формированию комфортной городской среды.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».