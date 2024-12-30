Овчинский: более 25 домов расселено по реновации в Нижегородском районе столицы

В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы полностью расселено 26 старых жилых зданий, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жильцы из освобожденных домов уже переехали в новые квартиры с качественной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации.

«Первая новостройка на шоссе Фрезер в Нижегородском районе была передана под заселение в конце 2020 года. На сегодня количество заселяемых жилых комплексов достигло пяти. В них предоставлены современные квартиры жителям из 30 старых домов. Из них 26 полностью расселены. Порядка 1,5 тысячи семей отпраздновали новоселье в новых жилых комплексах», — уточнил Владислав Овчинский.

Программа реновации в Нижегородском районе включает 92 старых дома, переселение из которых планируется обеспечить для более чем 14,5 тыс. горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о выделении 1,2 трлн рублей на программу реновации в рамках трехлетнего бюджета.

Программа реновации жилья, утвержденная в 2017 году, затрагивает около 1 млн москвичей и предполагает расселение 5176 домов. В 2023 году в Москве было сдано 59 новых домов по программе реновации, и более 47 тыс. человек получили новые квартиры.