Овчинский: более 150 семей переехали в дом по реновации на Ташкентской улице

В столичном районе Выхино-Жулебино на юго-востоке города свыше 150 семей справили новоселье в новом доме, построенном в рамках программы реновации по адресу: улица Ташкентская, д. 29, к. 1. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Летом этого года жителям района Выхино-Жулебино передали под заселение новостройку, которую возвели с помощью префаб-технологий. Они позволяют изготавливать части зданий на производстве, после чего их уже в готовом виде привозят для установки на стройплощадку. Благодаря этому сроки строительства сокращаются на 30–50%. В доме на Ташкентской оборудовали 238 квартир с улучшенной отделкой. На сегодня новоселье в нем отпраздновали свыше 150 семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что для обеспечения максимально комфортного переезда городские власти организовали для участников реновации бесплатные услуги транспорта и грузчиков.

Всего в районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации планируется к переселению примерно 5,8 тыс. семей, которые проживают в 60 ветхих зданиях.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».