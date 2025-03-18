Овчинский: более 1 тыс разрешений на строительство передали в единую инфосистему

Департамент градостроительной политики города Москвы в 2024 году внедрил функционал, который позволяет автоматически передавать сведения о разрешениях на строительство в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

За данный период на сайте ДОМ.РФ было успешно размещено более тысячи таких документов.

«Эта важная инициатива делает градостроительную сферу более прозрачной для жителей и застройщиков. Со стороны информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью уже успешно размещено более тысячи разрешений на строительство и около трехсот разрешений на ввод в эксплуатацию. Граждане, желающие приобрести жилье или другой вид недвижимости, могут воспользоваться сервисом, чтобы получить общую информацию об объекте и ознакомиться с разрешительной документацией. Так, дольщики могут быть уверенными в законности и надежности своего выбора», — уточнил Овчинский.

В департаменте градостроительной политики Москвы прокомментировали, что автоматизация процесса передачи сведений способствует повышению прозрачности строительного рынка и улучшению взаимодействия между застройщиками и потенциальными покупателями.

Так, теперь каждый заинтересованный гражданин может узнать о статусе строительства, убедиться в наличии разрешений и получить полную картину о будущем доме. Новые технологии делают рынок недвижимости более доступным и безопасным для всех участников строительного процесса.

На сегодняшний день департамент градостроительной политики Москвы активно занимается автоматизацией услуг и сервисов в информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью. Работа по автоматизации услуг не только улучшает эффективность, но и значительно повышает качество взаимодействия с застройщиками и гражданами.