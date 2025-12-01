сегодня в 11:46

Овчинский: более 1 тыс рабочих мест создали благодаря реновации на севере Москвы

В рамках программы реновации в Бескудниковском районе Северного административного округа столицы была организована приблизительно тысяча новых рабочих мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Под нежилые помещения возведенных по реновации домов выделяются площади на первых этажах. Помещения используются для торговых точек, сервисных и бытовых организаций. Это способствует развитию районной инфраструктуры и появлению дополнительной занятости.

«Бескудниковский район — лидер по нежилым помещениям, которые уже используются на первых этажах новостроек по программе реновации. Сегодня там функционирует свыше 80 объектов социально-бытовой инфраструктуры. Больше всего открылось предприятий по предоставлению бытовых услуг — свыше 30, следом идут точки торговли — около 20, закрывают рейтинг пункты выдачи заказов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что благодаря этому удалось создать более тысячи новых рабочих мест для москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% энергоресурсов в сравнении со старыми пятиэтажками.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».