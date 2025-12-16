Овчинский: арт-объект на Центральном рынке демонстрирует градостроительные достижения Москвы

Столичный департамент градостроительной политики установил на Центральном рынке интерактивный стеклянный шар «Новогодняя атмосфера» в рамках фестиваля «Зима в Москве», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Внутри инсталляции расположено знаковое здание Национального космического центра (НКЦ), которое было торжественно открыто в текущем году.

«Новый год — это не только мечты о будущем, но и подведение итогов прошлого. Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами», — рассказал Овчинский.

Он подчеркнул, что макет НКЦ демонстрирует москвичам и гостям столицы важный этап в развитии российской ракетно-космической отрасли, а также начало новой эры открытий и достижений. Москва с гордостью и уверенностью встречает Новый год, зная, что впереди еще более амбициозные проекты, благодаря которым мегаполис продолжит движение вперед.

При активации специальной кнопки внутри стеклянного шара, окружающего НКЦ, начнут кружиться снежинки. Жители и гости столицы смогут окунуться в чарующую зимнюю атмосферу и ощутить новогоднее настроение. Кроме того, в инсталляции представлены увлекательные факты о развитии градостроительства Москвы.

