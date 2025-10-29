Овчинский: 7 новостроек передали под заселение по реновации в районе Косино-Ухтомский

С момента старта программы реновации в столичном районе Косино-Ухтомский (ВАО) под заселение было передано 7 новостроек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Косино-Ухтомский по реновации планируется расселить 55 ветхих домов, что обеспечит новыми квартирами почти 2,1 тыс. семей.

«В районе Косино-Ухтомский передано под заселение 7 новостроек по программе реновации. Из них 3 — с начала 2025 года. Всего в новых домах спроектирована 581 квартира с готовой улучшенной отделкой. В них можно переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. На сегодня новоселье отпраздновали около 300 семей из 17 полностью расселенных домов. Им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт, чтобы перевезти вещи. Так, услугой „Помощь в переезде“ воспользовались около 200 семей. Ее можно заказать на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 215 тыс. москвичей переедут или начнут переезд по реновации в 2026–2028 годах.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробности о квартирах и домах по программе доступны по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.