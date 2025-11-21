Овчинский: 60 домов демонтировали с помощью «умного сноса» в ЮАО по реновации

С момента старта программы реновации на юге столицы было расселено и снесено 60 ветхих домов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Умный снос» используется для демонтажа старых домов по реновации. Преимущество технологии — в экологичном и безопасном способе разобрать ветхое здание по частям.

«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в ЮАО. За семь лет город демонтировал 60 полностью расселенных старых домов. Около 3,8 тыс. семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Больше всего зданий снесли в районе Царицыно — 18, в Нагорном — девять. Еще восемь домов демонтировали в Нагатинском Затоне. В целом в ЮАО планируется расселить 378 домов по программе реновации. Новые квартиры получат около 28,5 тыс. семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участники реновации получили комфортное жилье в тех же районах, где они проживали ранее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.