Овчинский: 6 площадок для возведения домов по реновации подобрали в СВАО Москвы

Москва подобрала шесть новых стартовых площадок для строительства жилых комплексов по программе реновации, они расположены на северо-востоке мегаполиса, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В ноябре для реновации подобрали 22 новые площадки, шесть из них находятся в Северо-Восточном округе. Всего сейчас в программу включено 653 стартовые площадки во всех округах Москвы. Их площадь составляет порядка 10,8 млн кв. м.

«В трех районах СВАО подобрали по две стартовые площадки. В Алексеевском — на улице Кибальчича, там город построит жилье для переселения ориентировочно 1,2 тыс. москвичей. В Бутырском районе площадки сформированы на улицах Добролюбова и Фонвизина, их строительный потенциал позволит предоставить квартиры примерно 800 жителям. В Лосиноостровском — на Магаданской улице — в новые дома смогут переехать около тысячи горожан», — сказал Овчинский.

Всего в реновацию в СВАО включено 499 домов, в новые жилые комплексы передут 86,5 тысячи жителей столицы.

Ранее мэр города Сергей Собянин включил в программу 22 новые площадки.

Всю информацию о реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн горожан и предусматривает расселение 5176 домов. За прошлый год в мегаполисе передано под заселение 59 новостроек, переехали более 47 тыс. человек. Ранее Собянин поручил нарастить темпы реализации программы вдвое.

Москва — один из лидеров среди субъектов страны по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федпроекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию домов в городе повысился в два раза — с 3 млн до 5-7 млн «квадратов» в год.