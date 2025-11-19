Овчинский: 6 новостроек по реновации возводят в ЦАО на месте снесенных домов

В четырех районах ЦАО столица возводит 6 новых жилых комплексов на месте ранее демонтированных домов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Один из основных принципов программы реновации — это волновое переселение, что предусматривает возведение новых ЖК на месте ветхих демонтированных домов.

«Сегодня на месте сноса старых домов строят 6 жилых комплексов для реализации программы реновации в центре столицы. Новостройки располагаются в 4 районах: по две из них в Басманном и Красносельском, по одной — в Таганском и Пресненском. Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Первые этажи сделают нежилыми, в будущем здесь смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовые территории комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возведенные по программе реновации дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.