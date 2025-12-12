Овчинский: 27 домов расселили по реновации в Бескудниковском районе за 7 лет

С момента старта программы реновации в Бескудниковском районе САО полностью было расселено 27 домов старого жилого фонда, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в Бескудниковском районе по реновации будет расселено 37 ветхих зданий. Их жители переедут в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.

«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет расселили 27 старых домов — почти 2,9 тысячи семей переехали в современные новостройки. Придомовые территории новых жилых комплексов благоустроили: высадили деревья, разбили газоны и цветники. Для досуга жильцов оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. Всего в Бескудниковском районе уже передано под заселение участникам программы реновации 16 новых домов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.