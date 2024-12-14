Овчинский: 22 дома расселили по реновации в Троицком округе

В ТАО по реновации было расселено 22 ветхих дома, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Известно, что все жители расселенных старых домов переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой.

«Переселение по программе реновации в Троицком административном округе стартовало в 2020 году, когда под заселение передали новостройки по адресам: поселок Шишкин Лес, дом 21, корпус 1 и дом 9, корпус 1. Сегодня переселение затронуло жителей 36 домов. 22 жилых здания полностью расселили, из них 18 уже демонтировали. Около 2,3 тыс. жителей переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации», — сказал министр.

Уточняется, что всего в в рамках реализации программы реновации в ТАО в новые квартиры переедут около 10 тыс. москвичей из 104 старых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 трлн рублей.

Программу реновации жилья утвердили в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн жителей и предусматривает расселение 5176 домов.