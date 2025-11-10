Овчинский: 2 новостройки по программе реновации возвели на северо-востоке Москвы

Два жилых комплекса на 441 квартиру построили по программе реновации в районах Бабушкинский и Отрадное на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В районах Бабушкинский и Отрадное в сентябре этого года завершили возведение двух новостроек, расположенных на Радужной улице и в Отрадном проезде. Суммарно жилые комплексы насчитывают 441 квартиру, включая 9 квартир для маломобильных граждан», — сказал Овчинский.

Он подчеркнул, что общая площадь квартир составляет более 25 тыс. кв. м. В зданиях создали безбарьерную среду: входные группы на уровне земли, без лестниц, порогов и иных препятствий. В подъездах предусмотрены просторные вестибюли и лифтовые холлы.

На придомовой территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Также у ЖК оборудованы площадки для активного отдыха и занятий спортом.

Дома построены с использованием монолитной технологии, обеспечивающей их надежность и длительный срок службы. Навесные фасады предотвращают образование конденсата и выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции. Также здания оснащены современными инженерными системами, значительно снижающими потребление энергоресурсов.

Столичную программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Новостройки экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.

С более подробной информацией о программе реновации можно ознакомиться на портале мэра Москвы по ссылке.

