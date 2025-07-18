Овчинский: 16 нежилых помещений используют в новостройках по реновации в ЗелАО

В Зеленоградском административном округе (ЗелАО) на первых этажах заселенных новостроек уже функционирует 16 нежилых помещений, где расположены объекты социально-бытового назначения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Согласно программе реновации, первые этажи новых жилых зданий проектируются и возводятся как нежилые. Здесь размещаются кафе, магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другие объекты, необходимые для повседневной жизни. Это способствует формированию удобной городской среды не только для участников реновации, но и для жителей соседних домов.

«Всего по программе реновации в Зеленоградском административном округе под заселение передали семь новостроек. На первых этажах жилых комплексов сегодня используются уже 16 нежилых помещений. Наибольшее количество занимают пункты выдачи заказов — пять точек, четыре магазина и еще три кофейни», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что также в зданиях работают аптека, стоматологический кабинет, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг. Всего в рамках программы планируется построить порядка восьми тысяч нежилых помещений на первых этажах жилых комплексов, что обеспечит создание более 200 тыс. рабочих мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги программы реновации в первом полугодии текущего года. Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».