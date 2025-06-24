Овчинский: 16 домов расселили по реновации в Дмитровском районе

В Дмитровском районе на севере Москвы программа реновации стартовала в 2019 году. К настоящему моменту завершено расселение 16 домов, жители которых получили новые квартиры с улучшенной чистовой отделкой, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Первые участники программы в этом районе переехали в современный жилой комплекс на Долгопрудной улице. Всего в рамках реновации здесь планируется расселить 55 ветхих домов, что позволит более 11,5 тысячам москвичей получить новое жилье.

«Сейчас число жилых комплексов, переданных под заселение в Дмитровском районе, достигло шести. На данный момент уже полностью расселено 16 домов старого жилого фонда — это значит, что их бывшие жильцы переехали в современные жилые комплексы с качественной отделкой, просторными подъездами и удобной планировкой квартир. Из 16 расселенных зданий 15 уже снесли. Всего в Дмитровском районе новоселье отпраздновали более тысячи семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Владислав Овчинский уточнил, что во дворах новостроек создана комфортная среда: велодорожки, спортивные и детские площадки, зеленые зоны для отдыха, а в шаговой доступности — школы, детсады и другие социальные объекты.

Чтобы поддержать горожан во время переезда, власти столицы создали бесплатный сервис. Жителям доступны заказ перевозки вещей и помощь грузчиков через сайт mos.ru, а также в специальных центрах информирования в домах-новостройках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».