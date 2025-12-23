Овчинский: 1,5 тыс семей переехали в дома по реновации в районе Выхино-Жулебино

От старта программы реновации в районе Выхино-Жулебино новое жилье уже получили 1,5 тыс. семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Для комфортного переселения участникам программы безвозмездно предоставляются услуги грузчиков и транспорт для перевозки имущества.

«В районе Выхино-Жулебино под заселение жителям передали шесть новостроек по программе реновации. В них суммарно оборудовано свыше 1,8 тыс. квартир общей площадью более 111 тыс. кв. м. Придомовые территории комплексно благоустроены: высадили деревья, разбили газоны и цветники. Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха. На сегодня новоселье в новых жилых комплексах отпраздновали 1,5 тыс. семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что всего в районе Выхино-Жулебино планируется расселить 60 домов в рамках программы, а новые квартиры получат примерно 5,8 тыс. семей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажными домами.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».