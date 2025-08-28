Овчинский: 15 домов разобрали по технологии «умного сноса» на востоке Москвы

С момента старта программы реновации на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский снесли 15 расселенных домов по технологии «умного сноса», поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Умный снос» — это поэтапный разбор здания с обязательной сортировкой строительного мусора по категориям. По словам Овчинского, всего по программе реновации в районе Косино-Ухтомский новые квартиры получат около 6 тыс. жителей, которых предстоит расселить из 55 домов старого жилого фонда. На сегодня 15 домов полностью освобождены и демонтированы.

«Жители этих домов получили квартиры с готовой улучшенной отделкой в новых жилых комплексах. Расселенные дома сносят, а на освобожденных территориях возводят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Одним из первых результатов этой работы стали новостройки на улице Черное Озеро, построенные в этом году на месте снесенных зданий», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

