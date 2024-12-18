Овчинский: 13 детских организаций открыли на первых этажах домов по реновации

С начала реализации программы реновации на первых этажах новостроек было открыто 13 организаций для досуга и обучения детей, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Объекты располагаются в семи округах города.

«Больше всего таких организаций на западе и северо-западе столицы — по три в каждом округе. В их числе танцевальная студия, творческая мастерская и пространство для проведения детских праздников. В Северном административном округе и ТиНАО открыли по две организации, среди которых аквакомплекс, семейный досуговый центр и танцевальная студия. На первых нежилых этажах в ЮВАО, ВАО и ЦАО доступны бассейн, детский клуб и детский сад», — прокомментировал Овчинский.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов запланировано появление почти 8 тыс. нежилых помещений. Отмечается, что в них будет создано свыше 200 тыс. рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что почти 700 предприятий открыли на первых нежилых этажах в новостройках по реновации.