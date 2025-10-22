Овчинский: 12 домов строят для программы «Московские кварталы»

В городе возводят 12 новых домов для реализации проекта «Московские кварталы», об этом в интервью сайту «Москва 24» рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

В домах представлены квартиры от одной до четырех и более комнат разной планировки. Жилье можно приобрести с отделкой, без отделки или с предчистовой отделкой в разных районах столицы.

«На данный момент по проекту „Московские кварталы“ строят 12 домов. Всего на данный момент новостройки возводят в пяти округах Москвы. Самое активное строительство по проекту ведут в районах Измайлово и Южное Медведково. Помимо квартир, в домах от проекта уже доступны для приобретения машино-места в подземных паркингах и продуманные коммерческие помещения для предпринимателей на первых этажах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Квартиры в «Московских кварталах» можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов. Жилье продается как готовым, так и по договору долевого участия. Столица контролирует соблюдение сроков и качества строительства, что делает покупку максимально безопасной и надежной.

«Московские кварталы» запустили в конце мая текущего года. Это комфортные квартиры для продажи в современных ЖК, которые возводят одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры — социальными, инженерными и транспортными объектами.

