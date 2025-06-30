Овчинский: 11 старых домов расселили по реновации в районе Филевский Парк

На западе столицы в районе Филевский Парк расселили 11 старых домов по программе реновации, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жители переехали в новые жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой. Расселенные дома сносят, а на освобожденных территориях возводят новое жилье по реновации. Овчинский отметил, что переселение жителей в районе Филевский Парк началось в 2021 году, когда под заселение передали новостройку в Береговом проезде. Всего по программе реновации в этом районе планируется расселить 35 зданий.

«Сегодня жители 11 домов завершили переезд в современные квартиры, соответствующие стандартам программы реновации и не требующие дополнительной отделки. Город помогает москвичам с переселением: в рамках сервиса „Помощь в переезде“ бесплатно предоставляются грузчики и автомобиль. Заказать услугу можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие текущего года.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.