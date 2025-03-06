Овчинский: 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ввели в столице

По программе «Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы» за 2024 год введено в эксплуатацию 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры — важное условие появления комфортной сбалансированной городской среды.

«Из десяти инженерных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2024 году в центре столицы, особую значимость имеют такие крупные объекты, как велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ им. Н. Э. Баумана, пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Также завершены работы в рамках нескольких этапов строительства московского городского вокзала Шелепиха», — подчеркнул Овчинский.

Кроме того, в округе оборудовано более 2,7 тысячи машино-мест в 18 крупных инвестиционных объектах, подключено 14 объектов капитального строительства к инженерным сетям в рамках инвестиционных программ сетевых компаний.

Всего в ЦАО в прошлом году был обеспечен ввод в эксплуатацию 39 объектов капитального строительства общей площадью порядка 1,2 млн кв. м из запланированных 968 тыс. кв. м.