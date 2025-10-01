Овчинский: 10 домов расселили по реновации в Южном Бутове

С момента старта программы реновации в столичном районе Южное Бутово было расселено 10 ветхих домов. Их жители переехали в новые ЖК с уже готовой отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Известно, что расселенные дома демонтируют, а на освобожденных площадках построят новое жилье по реновации со всей необходимой инфраструктурой.

«Переселение в районе Южное Бутово началось в 2018 году, когда жители трех старых домов на улице Краснолиманской приступили к переселению. На сегодня москвичи из десяти домов полностью переехали в современные квартиры с готовой улучшенной отделкой. Всего в районе Южное Бутово планируется расселить 18 домов. Новые квартиры получат свыше 2 тыс. москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Больше информация о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.