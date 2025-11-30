Овчинский: 10 домов построили по реновации в районе Проспект Вернадского

С момента старта программы реновации в столице в районе Проспект Вернадского построили 10 современных ЖК, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Известно, что после возведения новостроек их передают под заселение жителям, которые переезжают в новые квартиры в своем же районе с уже знакомой городской инфраструктурой.

«Новые ЖК рассчитаны на 2,5 тыс. квартир. 6 новостроек возвели на улице Проспект Вернадского. Еще по одному дому возведено на улице Воейкова, Ленинском проспекте, улице Лобачевского и улице Михаила Певцова. Площадь жилья составляет более 140 тыс. кв. м. Из них 10 квартир адаптированы для маломобильных жильцов: в них широкие коридоры и дверные проемы для удобного передвижения. Придомовая территория также благоустроена, включая озеленение», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

