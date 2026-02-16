Овчинский: 10 домов для реновации построили в пяти районах на востоке Москвы

В декабре минувшего года на территории Восточного административного округа было введено в эксплуатацию 10 жилых домов, возведенных в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На востоке Москвы завершено возведение десяти новостроек для программы реновации жилой площадью свыше 230 тыс. кв. м. Они расположены в пяти районах столицы — это Измайлово, Северное Измайлово, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомский. В домах более трех тысяч квартир, в том числе 29 адаптированных для комфорта маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

При строительстве данных объектов особое внимание уделялось созданию безбарьерной среды. Для удобства жителей входные группы спроектированы без порогов и лестничных перепадов. В просторных и светлых подъездах предусмотрены все необходимые элементы комфорта: функционируют комнаты для дежурных консьержей, оборудованы специальные колясочные для хранения вещей, а также установлены современные лифтовые кабины.

Все новые жилые комплексы оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Данное оборудование гарантирует стабильную подачу тепла и воды в квартиры, а также позволяет круглогодично поддерживать в зданиях оптимальный температурный режим. На сегодняшний день для домов, построенных по программе реновации, смонтировано уже свыше 400 таких пунктов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».