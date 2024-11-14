Открыто голосование за реставрацию лучшего объекта 2024 года в Москве

Запущено голосование за лучший объект реставрации 2024 года в рамках проекта «Активный гражданин». Конкурс «Московская реставрация» проводится в четырнадцатый раз и направлен на развитие традиций московской реставрации и сохранение исторических памятников, что подчеркивает важность участия горожан в охране культурного наследия, сообщает «Царьград» .

В этом году в народной номинации представлены несколько интересных объектов. Первый из них — колокольня храма Святой Великомученицы Екатерины на Бауманской улице, находившаяся в аварийном состоянии до начала работ. Реставраторы восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы, а также привели в порядок карнизы, своды и кровлю.

Следующий объект — мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, где поэт жил три месяца в 1831 году. Также в номинации скульптурный ряд «Социалистический труд и знание», состоящий из 22 фигур, украшает парапеты Российской государственной библиотеки. Реставрационные работы, которые планировались на полгода, были завершены за три месяца.

Помимо вышеперечисленных объектов, голосовать можно за Палаты Гребенщиковых и Клуб завода «Каучук».

Голосование будет проходить до конца ноября, а награждение лауреатов состоится в последнюю неделю месяца.