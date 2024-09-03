Открылся новый учебный корпус школы № 9 в Ступине

«Сегодня знаменательное событие для нашего округа. Мы открываем самую большую школу в муниципалитете. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и областного правительства в этом году мы отрываем две современные школы в округе. Желаю нашим первоклассникам прилежно учиться и получать хорошие оценки. Выпускникам — верить в свои силы, упорно заниматься и получить высокие баллы на экзаменах. Пусть этот учебный год будет для всех успешным», — сказал Мужальских.

К поздравлению присоединилась директор образовательного комплекса Елена Семченко.

Сергей Мужальских вручил директору символический ключ, а также памятный знак в честь включения школы № 9 в пятерку лучших школ Подмосковья.

Учебный корпус на 825 мест площадью более 16 тысяч квадратных метровоборудован актовым, читальным и двумя спортивными залами, вспомогательными помещениями, современными лабораторными и вместительным пищевым блоком.

На территории корпуса оборудованы зоны отдыха, игровые площадки, стадион и многое другое.

Председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Александр Сухачев отметил, что вместе с представителями депутатского корпуса федерального, регионального и муниципального уровней неоднократно посещал школу на этапе строительства, контролировал темп и качество проведения строительных работ. Он отметил, что в этом году в округе при поддержке партии велось строительство трех школ в округе и капитальный ремонт детского сада, а также детской школы искусств.

В главный программный документ партии вошло 3755 наказов ступинцев. Исполнение наказов находится на постоянном депутатском и общественном контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.