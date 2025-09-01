Открылась новая школа в мкр Восточный Звенигорода

В микрорайоне Восточный подмосковного Звенигорода Одинцовского округа открылась новая школа, рассчитанная на 1 100 учеников. Школа площадью 18 тыс. кв. м оснащена всем необходимым и современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство образовательного учреждения осуществлялось в рамках государственной программы Московской области за счет средств областного бюджета.

В составе новой школы блок начальной школы на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников. В школе разместились учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал, столовая, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории созданы условия для занятия спортом: футбольное поле, беговые дорожки, организованы зоны для отдыха, выделены учебные и хозяйственные территории.

В новом здании дети смогут осваивать практические навыки по агрономии, медицине и компьютерной грамотности. Для этого здесь оборудованы современные лаборатории и IT-зоны. Также в новой школе разместится площадка регионального конкурса «Профессионалы» по компетенции «Агрономия».

1 сентября она распахнула свои двери перед учениками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.