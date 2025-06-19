Отечественный производитель пестицидов завершает строительство центра в Подмосковье

Строительство нового подразделения ведущего российского производителя средств защиты растений в Черноголовке — на финишной прямой. Речь идет о строительстве масштабного научно-исследовательского центра АО Фирма «Август», сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Площадь объекта превышает 25 тысяч квадратных метров, здание включает два блока: административный и производственно-лабораторный. Именно здесь ученые-агрономы будут разрабатывать новые эффективные химические средства для защиты растений.

Застройщиком выступает лидер российского рынка пестицидов — акционерное общество «Август». В сферу деятельности компании входят разработка, производство и информационно-технологическое сопровождение применения химических средств защиты растений не только для крупных агропромышленных комплексов, но и для личных подсобных хозяйств.

В составе компании 60 представительств в важнейших аграрных регионах России, а общая площадь сельхозземель превышает 200 тыс. га. Специалисты производителя разработали свыше 100 новых рецептур и получили более 40 патентов на изобретения.

Инспекторы Главгосстройнадзора накануне провели профилактический визит на стройплощадку научно-исследовательского центра в преддверии проведения проверки завершения строительства, в ходе которого проконсультировали застройщика и дали необходимые рекомендации. При выполнении всех рекомендаций инспектора срок проведения итоговой проверки сократится с 10 до 3 дней.

Направить заявку на проведения профвизита можно через РПГУ с указанием подходящей даты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.