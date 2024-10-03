Отделочные работы идут в строящейся школе нового ЖК «Римский» Ленинского округа

сегодня в 12:45

Продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 1 350 мест в новом ЖК «Римский» поселка Развилка Ленинского округа. В настоящее время строители выполняют отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте работают 75 человек и 7 единиц техники. Подрядчик занимается работами по устройству и штукатурке стен и перегородок, монтажом внутренних инженерных систем.

Объект строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Площадь новой 4-этажной школы в квартале Римский составит почти 20 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов, проектом предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал, два отдельных спортзала для учеников старших и младших классов. В здании также будет читальный зал с IT-зоной, столовая, административные помещения.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.