Отделка и фасад в новой поликлинике Котельников готовы более чем на 90%

В микрорайоне Ковровый Котельников продолжается строительство единой городской поликлиники на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на объекте задействовано 145 человек и 5 единиц техники. Полностью завершены кровельные работы и установка окон и витражей. Внутренняя отделка и фасад готовы более чем на 90%. Активно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Строительство поликлиники выполняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В ней будет располагаться детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, собственная лаборатория, отделение физиотерапии, а также дневной стационар.

Поликлиника откроет свои двери уже в начале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.