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Отделение гинекологии в Котельниках достроено на 80%

В городском округе Котельники завершается строительство отделения гинекологии Котельниковской поликлиники на 100 посещений в смену. Новое здание располагается на улице Новая в районе жилого комплекса «Томилинский бульвар», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Возведение объекта проводится в рамках договора развития застроенной территории. В настоящее время строительная готовность составляет 80%.

«У нас все продумано до последней детали, подобраны врачи. Мы очень давно ждали своего современного уголка и совсем скоро он у нас появится», — поделился заведующий отделением гинекологии ГБУЗ МО «Котельниковская поликлиника» Александр Русин.

Сейчас на объекте активно ведутся наладочные работы по монтажу инженерных систем, а также чистовые работы по отделке помещений. Со следующей недели начнется поставка и установка дверей и мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.