От обветшалого самостроя освободили ЖК в Лосиноостровском районе

В СВАО демонтировали нелегальную постройку рядом с жилым комплексом. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Кирпичное здание высотой в один этаж и площадью в 60 кв. м находилось в жилом районе вблизи многоквартирного дома №12 по Осташковской улице. Постройку не эксплуатировали, и она обладала неприглядным внешним видом.

«Сотрудники ведомства установили, что сооружение не состояло на кадастровом учете, не было оформлено имущественными правами и фактически занимало территорию общего пользования. Кроме того, находившееся вблизи жилого сектора строение имело значительные повреждения кирпичной кладки и кровли», – отметил Бобров.

Он уточнил, что ввиду отсутствия правовых оснований и неудовлетворительного состояния объекта он подлежал демонтажу.

Силами Госинспекции по недвижимости демонтаж произвели в рамках работы по содержанию в районах Москвы безопасной и комфортной городской среды. В настоящее время территорию расчистили, выровняли и привели в порядок.