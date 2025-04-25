От 25 до 300 тысяч: сколько стоит снять дачу в Подмосковье

Руководитель департамента городской и загородной недвижимости частной компании Елена Мищенко заявила, что в Московской области и других регионах растет арендная плата на недвижимость за городом: на цены на дачи повлияло подорожание туров за границу, сообщает «Вечерняя Москва».

«Особой популярностью пользуются дома у воды с развитой инфраструктурой поблизости. На ценообразование, в том числе, оказывает влияние транспортная доступность — чем дальше от Москвы, тем больше доступных вариантов по цене можно найти в аренду. Самые дорогие локации находятся на западе и севере, самые доступные — на востоке и юге», — сказала эксперт.

По ее словам, разброс цен самый большой: можно найти варианты как за 25 тысяч в месяц, так и за 500: все зависит от метража, размера участка, ремонта внутри дома и расположения.

Предложения подешевле есть на самой границе Московского региона, а также в Тверской и Владимирской областях, в Калужской же цены уже поднимаются выше.

По ее словам, есть еще один интересный вариант: съемщик может пожить в доме и присмотреть за чужим имуществом. Желающие выкладывают такие объявления в Интернет, обещая также следить за огородом и поливать цветы.