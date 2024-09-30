Освобожденный участок в центре столицы задействуют под благоустройство

В центре Москвы завершены работы по сносу аварийного строения, территория будет благоустроена, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Объект находился по адресу: ул. Солянка, д. 7, стр. 6. Он был в крайне неудовлетворительном состоянии и представлял потенциальную опасность для горожан.

«Конструктивные элементы постройки подверглись значительному разрушению и утратили свою эксплуатационную пригодность. Учитывая нецелесообразность проведения восстановительных работ, принято решение о сносе объекта», — сказал Бобров.

Совместно с собственником строения была разработана дорожная карта, которая четко определила этапы проведения демонтажных работ и все необходимые меры по обеспечению безопасности в процессе сноса на каждом этапе реализации плана. В дальнейшем освобожденную территорию приведут в порядок и благоустроят.

«Жители активно сотрудничают с контрольным ведомством и сообщают о ветхих строениях. Присоединиться к сообществу неравнодушных жителей города — и вместе продолжить работу по улучшению облика Москвы можно в рамках проекта „Доброволец ГИН“», — подчеркнул Бобров.

Чтобы стать частью команды, достаточно отправить заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.