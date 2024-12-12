Освобождение застройщиков от НДС при ИЖС будет выгодно для потребителей

Закон, освобождающий подрядчиков от налога на добавленную стоимость (НДС) при строительстве частных домов с помощью механизма счетов эскроу с 1 апреля 2025 года, является положительным фактором и для рынка, и для потребителей, сообщила РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Повышение ключевой ставки могло поставить на грань исчезновения сам институт ипотечного кредитования, отметила она. Поэтому наряду с возможностями развития точечных проектов льготной ипотеки правительством предлагаются ряд мероприятий по облегчению реализации и ряда проектов рыночной ипотеки. В частности, это касается индивидуального жилищного строительства (ИЖС), где предполагается изменение налогового законодательства для застройщиков, говорит Казанцева.

«Положительным моментом является то, что и для потребителей это окажется выгодным. Освобождение застройщиков от НДС не позволит им закладывать столь большую наценку на жилье и она может снизиться буквально в 4-5 раз. К тому же освобождение от налога коснется только строительных организаций работающих со счетами эскроу, а это дополнительная защита для тех, кто решил построить дом», — комментирует экономист.

По ее мнению, это благоприятная возможность для развития малых населенных пунктов, где не так развит строительный рынок, а также хорошая ниша для застройщиков, где не так велики затраты на приобретение земельных участков.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года в России начнет действовать закон, освобождающий подрядчиков от НДС при строительстве частных домов с помощью механизма счетов эскроу. Это позволит снизить стоимость объектов ИЖС и повысить доступность возведения таких домов для граждан.