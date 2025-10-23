Особняк Владимира Жириновского в Москве продают за 800 млн рублей

Особняк умершего депутата Госдумы и главы ЛДПР Владимира Жириновского в Москве с огромной территорией продают за 800 млн рублей. Площадь комплекса в Кузьминках составляет более 5 тыс. кв. м, сообщает Mash .

Внутри зданий стоит мебель времен 1990-х — крупные диваны, ковры и массивная мебель. Снаружи расположены четыре корпуса, площадь каждого из которых по 500 «квадратов». Также есть свой лес и паркинг, рассчитанный на 50 автомобилей.

Земля, на которой построен особняк, арендована до 2052 года. На всей территории стоят камеры.

Согласно легенде, особняк был личной резиденцией Жириновского. Когда политик был жив, туда не пускали журналистов и соседей. Резиденцию охраняли круглосуточно, зевак заставляли уйти с помощью громкоговорителя.

По документам строением владел совхоз им. Горького. Он принадлежит жене правой руки Жириновского Сергея Абельцева. Его в июле 2024 года арестовали за мошенничество в особо крупном размере.

