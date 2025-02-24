Особенности проведения регистрационных действий обсудили в Росреестре Подмосковья

В управлении Росреестра по Московской области состоялся семинар для структурных подразделений управления по методическим вопросам осуществления учетно-регистрационных действий на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Участники обсудили актуальные вопросы в сфере недвижимости:

о мероприятиях по наполнению единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2001 № 518-ФЗ и перечнем поручений президента РФ от 11.08.2022 № Пр-1424;

об особенностях осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости кадастрового округа «Общероссийский»,

о цифровых инструментах для подачи юридическими лицами документов в электронном виде.

В настоящее время на территории региона в рамках реализации 518-ФЗ проанализировано более 421 600 объектов недвижимости без прав, содержащихся в ЕГРН, в 2025 году запланировано проанализировать сведения о 468 058 объектах.

«Наполнение ЕГРН точными и достоверными сведениями — одна из приоритетных задач Росреестра. Достоверный и актуальный реестр недвижимости является гарантией защиты прав собственников объектов недвижимого имущества, обеспечивает эффективное использование и распоряжение земельно-имущественным комплексом, а также повышает качество оказания государственных услуг для граждан», — отметил заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев.

Особое внимание на семинаре уделено законодательным изменениям в сфере земли и недвижимости:

от 29.10.2024 Федеральный закон № 370-ФЗ направлен на упрощение оформления прав граждан на вспомогательные объекты бытовой недвижимости, созданные до 1 января 2013 года;

от 23.11.2024 Федеральный закон № 403-ФЗ, о порядке выдела доли для образования машино-места, что расширит возможности граждан на реализацию этого права и упростит саму процедуру;

от 26.12.2024 Федеральный закон № 487-ФЗ предусматривает механизмы, стимулирующие оформление земельных участков, зданий и сооружений гражданами и юридическими лицами, также с 1 января 2025 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, в том числе в статью 333.33 о размерах и порядке расчета государственной пошлины.

Новое законодательство значительно упростит процедуру оформления недвижимости для граждан, ускорит процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости и повысит эффективность использования земель на территории региона.

По результатам семинара, в рамках исполнения поручений по реализации мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества (518-ФЗ), участниками выработаны конструктивные предложения по организации совместной работы на территории региона.

Земельными вопросами в Московской области занимается министерство имущественных отношений. Речь идет в том числе о предоставлении земельных участков, принадлежащих региону, в аренду и в собственность на торгах, а также за плату без торгов. За 3 последних года Мособлимущество реализовало на торгах порядка 640 земельных участков под коммерческие цели и 6 тыс. — под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Также ведомство устанавливает сервитут в отношении земельных участков.