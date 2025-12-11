«Оскомину набила»: эксперт оценил масштабы мошенничеств с квартирами

Юрист Козлов: за год в РФ оспорили более 3 тысяч сделок с недвижимостью

Эксперт-юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Александр Козлов заявил, что за последний год в России оспорили более 3 тысяч сделок с недвижимостью, сообщает АБН24 .

«Сложность состоит и в размытости критериев оценки поведения сторон при совершении сделки. На практике, суд будет исходить из судебной психиатрической экспертизы для выявления у продавца индивидуально-психологических особенностей, таких как интеллектуальный уровень, податливость стороннему влиянию», — объяснил эксперт.

По его словам, судебная практика показывает сложность подтверждения статуса добросовестного приобретателя. Судебные органы предъявляют высокие требования к бдительности покупателя. Самым надежным способом является проведение предварительной всесторонней юридической экспертизы сделки, проверка юридической чистоты документов и убеждение в отсутствии прав третьих лиц на имущество.

По словам Козлова, существует ряд действий, которые необходимо предпринять каждому покупателю. Во-первых, следует запросить свидетельство о регистрации права собственности или актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и проверить всех собственников, доли и имеющиеся ограничения. Во-вторых, выписка из ЕГРН позволит выявить наличие залога, ареста или судебных разбирательств, касающихся данного недвижимого имущества. Впоследствии важно запросить оригинал доверенности и проверить ее подлинность в случае, если сделка совершается на основании доверенности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.