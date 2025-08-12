Осенью в Сергиевом Посаде завершится обновление четырех социальных учреждений

В городском округе Сергиев Посад осенью текущего года завершится обновление четырех социальных учреждений по народной программе «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Здание сельского Дома культуры «Лоза» построено в 1969 году. Здесь проходят различные тематические концерты, мастер-классы, лекции, кинопросмотры, а также работает 29 кружков и студий, в которых занимаются более 400 жителей поселка. Строительные работы начались в начале лета. За несколько недель ремонта произведены демонтажные и черновые работы, чистовая отделка стен, заменены окна и коммуникации. Готовность объекта составляет 85%.

«Сумма контракта на капитальный ремонт — 20 миллионов рублей.Финансирование ремонта осуществляется по программе „Культура и туризм Подмосковья“ на условиях софинансирования из бюджета Московской области и Сергиево-Посадского округа. По плану здесь ремонтируют потолки, стены, полы, обновляют штукатурку и фасадную окраску, замена одежды сцены. Сейчас на объекте работает бригада из 10 человек. Работы идут по графику», — рассказал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

Строители приступают к работам по обновлению фасадов здания и крыльца. В планах — завершить основные строительные этапы внутри объекта к началу сентября, а весь объект сдать к 1 октября.

Также парламентарии поздравили рабочих с профессиональным праздником — Днем строителя, который отмечался 10 августа. Олег Гаджиев вручил бригадиру и директору подрядной организации памятные подарки и чайные наборы, а также благодарственное письмо от партии «Единая Россия» за добросовестный труд и профессионализм в работе. Творческое поздравление рабочим подготовили сотрудники Дома культуры поселка Лоза.

Окружные депутаты во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Константином Негурицей проверили социальные объекты в Пересвете и Краснозаводске. Ремонтные работы в Краснозаводском культурно-досуговом центре «Радуга» длятся почти год. В здании площадью 3 440 квадратных метров обновляют зрительный зал на 600 мест, студии и классы для клубных формирований, фойе и рекреации, а также коммуникации, фасады, прилегающую территорию и материально-техническую базу. Ранее объект посетил депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, который оценил его готовность в 60% и поставил задачу усилить бригаду строителей, чтобы ремонтные работы завершились в ближайшее время. Окружные парламентарии проверили текущий ход ремонта.

«В КДЦ „Радуга“ функционирует более 40 кружков и студий, клубов по интересам. Были определенные сложности, что замедлило строительные работы. Подрядчик усилил работы на объекте, сейчас мы видим здесь 70 рабочих», — рассказал окружной депутат, член фракции «Единая Россия» Денис Иудин.

В Пересвете работы идут в детской музыкальной школе № 4. Запланированные первоначально работы в ходе ремонта пришлось увеличить из-за скрытых дефектов. В двухэтажном здании предусмотрено полное обновление кровли, фасада, входных групп, замена инженерных коммуникаций, материально-технической базы и благоустройство прилегающей территории. Из новшеств для школы — появление акустической системы, цифрового пианино и дирижерского пульта.

«Работы здесь начались в конце 2024 года. В ходе демонтажа выяснилось, что балочные перекрытия необходимо заменять, в связи с этим немного сдвинулись сроки сдачи. Объем финансирования 77 миллионов. Готовность объекта мы оцениваем в 60%, есть вопросы к качеству некоторых работ, которые подрядчик обещает исправить в ближайшее время. Завершить строительные работы и сдать объект планируем к концу января 2026 года», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Сергиево-Посадском Совете депутатов Константин Негурица.

Также в Пересвете близится к завершению капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 8. Вместе с родителями учеников народные избранники осмотрели готовность объекта, в который 1 сентября вернуться 675 школьников. Ранее родительский комитет высказал опасение о сроках сдачи учреждения. Депутаты фракции «Единая Россия» настояли на увеличении числа рабочих на объекте, а подрядчик заверил, что, несмотря на задержки, все работы будут завершены в срок.

«Очень хотим, чтобы наши дети начали учебный год в родной, обновленной школе. Подрядчик нас заверил, что она готовится к сдаче и к концу августа сдадут объект чистым, с новой мебелью и оборудованием. От лица родительского комитета хотим сказать спасибо нашим депутатам от „Единой России“, что контролировали процесс и школа откроет свои двери вовремя», — сказала член родительского комитета Юлия.