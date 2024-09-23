Ортофотопланы помогли обнаружить комплекс самостроев на юге Москвы

Цифровые технологии помогают определять признаки нарушений в имущественно-земельной сфере и способствуют профилактике самовольного строительства на территории Москвы, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Для обнаружения самостроя ведомство применяет современные технологические решения: камеры городского видеонаблюдения, программные алгоритмы, нейросети, а также анализ данных ортофотопланов.

«Помимо полевого обследования территории, специалисты ведомства выявляют нарушения земельно-имущественного характера на территории Москвы дистанционно — с помощью анализа данных аэрофотосъемки и ортофотопланов. Наложение снимков и пространственное сравнение их по годам позволяет отслеживать топографические изменения объектов недвижимости и по результатам оперативно принимать меры по их устранению», — поделился Бобров.

Так, с помощью ортофотопланов удалось определить комплекс незаконных построек площадью более 100 кв. м на улице Ленинская Слобода, вл. 19. Благодаря разъяснительной работе инспекторов арендатор оперативно устранил нарушение и демонтировал самовольные строения.

«Система дистанционного контроля не только способствует обнаружению нарушений, связанных с возведением объектов самовольного строительства, незаконной реконструкцией, самозахватом и захламлением земельных участков, но также является эффективным инструментом профилактики и обеспечения порядка при использовании объектов недвижимости», — заключил Бобров.