Опыт в торгах госимуществом и землей Подмосковья оценили на федеральном уровне

В Санкт-Петербурге при поддержке правительства РФ проходит XX юбилейный Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Полный зал собрала панельная дискуссия «Имущественные торги: тайное становится явным», посвященная реализации государственного и муниципального имущества на торгах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Модераторами дискуссии выступили заместитель председателя комитета по защите конкуренции Государственной думы Антон Гетта и заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе.

В обсуждении от Московской области приняли участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, заместитель министра имущественных отношений Московской области Наталия Суворинова, советник директора ГКУ МО «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» Илья Ипатов и директор ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян.

Открывая дискуссию, Антон Гетта отметил, что важным этапом в развитии конкурентных процедур является принятие законопроекта об унификации торгов.

Московская область является прорывным лидером по организации и проведению земельно-имущественных торгов. Этот опыт по цифровой трансформации таких торгов необходимо транслировать в регионы.

«В предложениях Московской области по унификации торгов содержатся инициативы, которые обязательно нужно учесть при формировании предложений в законопроект по унификации торгов», — подчеркнул Гетта.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева рассказала об эволюции «от бумаги до цифры» земельно-имущественных торгов Подмосковья, особенностях проведения торгов, с учетом региональной специфики, и внесла конкретные предложения по их усовершенствованию:

«Правительство Московской области предлагает разработать единые подходы к торгам госимуществом и участками. Отсутствие единого алгоритма заключения и исполнения договоров аренды по итогам торгов приводит к злоупотреблениям недобросовестных участников торгов и, как следствие, недополучению бюджетами неналоговых доходов», — сказала Журавлева.

В Московской области впервые в стране централизовали и оцифровали торги, ввели онлайн-планирование. Создана единая точка входа — единый портал торгов Московской области АРИП ЕАСУЗ. Заявиться на земельные торги можно из любой точки мира — подача заявки переведена в цифровой формат и доступна 24/7. Более того, вся процедура начиная от выбора земельного участка, постановки его на кадастровый учет до подачи заявки на торги, заключения договора и его госрегистрации проводится путем бесшовный интеграции региональных и федеральных информационных ресурсов.

«Для нас важно соблюдать баланс интересов всех сторон: жителей, инвесторов и власти. И мы стараемся это обеспечивать», — добавила она.

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Наталия Суворинова в своем выступлении подробно рассказала участникам дискуссии о трансформации подходов к предоставлению земельных участков бизнесу под коммерческое строительство.

Новшеством этого года в Подмосковье стало внедрение градпроработки земельного участка до проведения торгов, чтобы потенциальные инвесторы до торгов уже обладали максимальной информацией о возможности застройки земельного участка.

«Раньше, проводя торги, градостроительная проработка инвестиционного проекта проводилась уже после оформления имущественных прав. С чем мы столкнулись: к примеру, участок оформлен в аренду, арендатор решил открыть на нем дорожный сервис, договор аренды уже заключен, а после торгов выясняется, что в отношении земельного участка есть социальная напряженность. Для того чтобы не возникало подобных ситуаций, теперь градпроработка готовится на этапе подготовки участка к торгам. Нововведение заработало буквально месяц назад», — сказала Суворинова.

Улучшение инвестиционного климата — одна из ключевых задач правительства Московской области. Для создания максимально прозрачных условий ведения бизнеса в регионе комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с ГКУ МО «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» запущен механизм определения фиксированной стоимости техприсоединения к инженерным коммуникациям, о чем рассказал Илья Ипатов, советник директора ГКУ МО «АРКИ», председатель технической комиссии по вопросам подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

«Стоимость подключения к инфраструктуре теперь можно узнать до приобретения участка на торгах. Проекты договоров на тех присоединения с конкретными ценами и сроками подключения к инженерным сетям будут публиковаться в составе аукционной документации. Мы убрали административные барьеры, которые раньше тормозили развитие бизнеса, это шаг к повышению доверия и привлечению новых инвестиций в регион», — отметил Ипатов.

Инновационные цифровые решения Подмосковья позволяют решать сразу несколько важных задач: ускорить инвестиционно-строительный цикл, сократить срок вовлечения свободных земель в хозоборот, осуществить клиентоориентированный подход, понимая потребности и запросы инвесторов, учитывать мнение жителей и потенциальных участников торгов еще на этапе инвестиционного замысла. Кроме того, при проведении торгов повышается конкуренция, что способствует повышению поступлений доходов в бюджеты. Бизнес в свою очередь почувствует заинтересованность в своих проектах со стороны государства, а это ключевой фактор для повышения инвестиционной привлекательности нашего Подмосковья.

«Произошла историческая вещь. Мы заложили основу, фундамент по повышению эффективности поступлений в бюджеты всех уровней через реализацию госимущества и земли», — завершил дискуссию Гетта.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.